Мешканець Дніпра відправляв в Китай радянські нагороди під виглядом електрочайників

Дніпрянин хотів надіслати до Китаю радянські нагороди.

Про це розповіла Київська митниця.

Нещодавно митники вилучили посилку, якою збиралися відправити до Китаю 15 радянських орденів. Але цікаво не це, а те що відправлення задекларували під виглядом електрочайника.

За інформацією митників, у коробці знаходилося 15 радянських орденів – Вітчизняної війни, Червоної Зірки та “Знак Пошани”.

Крім нагрудних знаків відправник збирався переслати 2 орденські книжки.

Усе це добро вилучили митники та передали на експертизу фахівцям. З’ясувалося, що це справжні нагороди, які виготовлені із золота та срібла.

Згідно з правилами митниці заборонено пересилати за кордон будь-які нагороди. Відправники намагалися обійти законодавство, замаскувавши цінність відправлень.

Такі нагороди несуть не тільки матеріальну, а й історичну цінність, адже можуть вважатися об’єктами національної спадщини.

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