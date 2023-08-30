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  • Мешканець Дніпра відправляв в Китай радянські нагороди під виглядом електрочайників

Мешканець Дніпра відправляв в Китай радянські нагороди під виглядом електрочайників

Сьогодні 15:54
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Дніпрянин хотів надіслати до Китаю радянські нагороди.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра відправляв в Китай радянські нагороди під виглядом електрочайників

Про це розповіла Київська митниця. 

Нещодавно митники вилучили посилку, якою збиралися відправити до Китаю 15 радянських орденів. Але цікаво не це, а те що відправлення задекларували під виглядом електрочайника. 

За інформацією митників, у коробці знаходилося 15 радянських орденів – Вітчизняної війни, Червоної Зірки та “Знак Пошани”. 

Новости Днепра про Мешканець Дніпра відправляв в Китай радянські нагороди під виглядом електрочайників

Крім нагрудних знаків відправник збирався переслати 2 орденські книжки. 

Усе це добро вилучили митники та передали на експертизу фахівцям. З’ясувалося, що це справжні нагороди, які виготовлені із золота та срібла. 

Згідно з правилами митниці заборонено пересилати за кордон будь-які нагороди. Відправники намагалися обійти законодавство, замаскувавши цінність відправлень. 

Такі нагороди несуть не тільки матеріальну, а й історичну цінність, адже можуть вважатися об’єктами національної спадщини. 

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра відправляв в Китай радянські нагороди під виглядом електрочайниківУкраїнська

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