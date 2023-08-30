Мешканець Дніпра відправляв в Китай радянські нагороди під виглядом електрочайників

Про це розповіла Київська митниця.
Нещодавно митники вилучили посилку, якою збиралися відправити до Китаю 15 радянських орденів. Але цікаво не це, а те що відправлення задекларували під виглядом електрочайника.
За інформацією митників, у коробці знаходилося 15 радянських орденів – Вітчизняної війни, Червоної Зірки та “Знак Пошани”.
Крім нагрудних знаків відправник збирався переслати 2 орденські книжки.
Усе це добро вилучили митники та передали на експертизу фахівцям. З’ясувалося, що це справжні нагороди, які виготовлені із золота та срібла.
Згідно з правилами митниці заборонено пересилати за кордон будь-які нагороди. Відправники намагалися обійти законодавство, замаскувавши цінність відправлень.
Такі нагороди несуть не тільки матеріальну, а й історичну цінність, адже можуть вважатися об’єктами національної спадщини.
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