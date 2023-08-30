Смертельна стрілянина з патрульними в Дніпрі: де зараз побита інспекторка та її напарник

Відео з бодікамер патрульних та кадри стрілянини, які зафільмував син загиблого наразі вивчає слідство.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян, пише LIGA.net.

Відео з вуличних камер, де нібито зафільмували порушення водієм правил ПДР, яке ширили ЗМІ, також долучили до матеріалів справи. Усі ці кадри ретельно вивчатимуть слідчі ДБР.

Також слідчі з’ясовують хто саме був за кермом, адже версії різняться. У прокуратурі зазначили, що це була жінка, а ось на записі з вуличних камер видно, що на водійському сидінні перебував саме загиблий чоловік.

Наразі це встановлюється, перевіряється і, звичайно, розглядається інформація про те, що за кермом був чоловік, – зазначила представниця ДБР.

Слідчі також розглядають версію, що жінка та чоловік могли помінятися місцями, після того, як авто зупинили патрульні.

Днями експерти проведуть судово-медичну експертизу зброї, зберуть покази свідків та пасажирів авто.

Що ж стосується патрульних, то вони зараз в лікарні. Інспекторка, котру сильно побили під наглядом лікарів, проте в якому вона стані не повідомляють. Поліціянт, який стріляв, теж знаходиться в медзакладі, але під охороною.

Нагадаємо, увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи сталася стрілянина. Згодом з’ясувалося, що патрульний застрелив чоловіка, який нібито напав на поліцейських. У Нацполіції та ДБР розпочали розслідування. Наразі інспектора затримали, але ще не оголошували йому про підозру.

Дії патрульного прокоментувало керівництво поліції.

У ЗМІ встановили особу загиблого. Це 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. Під час інциденту він в автомобілі перебував з жінкою та двома дітьми. Спочатку ЗМІ припустили, що це була його дружина, проте потім з’ясувалося, що чоловік розлучений та з ним їхала його коханка.

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