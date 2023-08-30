Керівництво патрульної поліції прокоментувало дії інспектора, який застрелив водія у Дніпрі

Увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі застрелили чоловіка. Згодом виявилося, що це зробив інспектор патрульної поліції.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький прокоментував резонансну справу на своїй Facebook-сторінці.

Після того, як з’ясувалися подробиці стрілянини, суспільство розділилося на два табори. Тих, хто вважає, що інспектор перевищив свої службові повноваження і не мав би стріляти у батька на очах його дітей та дружини. Та тих, хто впевнений, що патрульний вчинив правильно, адже на нього та його напарницю напали, тож в цій ситуації він мав право на захист.

За словами Олексія Білошицького, деякі одразу поспішили клеймити й робити висновки про винуватість поліцейських.

Хибність їхніх дій, щедро оздоблюючи це все авторською юридичною кваліфікацією правопорушення, і на останок приправляючи власними висновками на кшталт “як тре було робити”, – написав посадовець.

Водночас Білошицький зазначив, що зараз він не може казати про правомірність чи неправомірність, адже працює комісія, яка зробить висновки, вивчивши всі факти.

“У якій країні я би хотів, щоб жили мої діти? Країні поваги до закону і порядку? Чи в країні бєспрєдєлу, де правоохоронці не поважаються як клас, а для розв’язання питання треба звертатись до братків 90х. І тут багато хто може згадати з сумом ті часи та подумати, що те вже не повернеться. А я вам скажу — може повернутись ще і як. Не в такі ж формі, але по суті — може. Так от я дав собі відповідь на це питання — ні, не в такій. Я хотів би, щоб мої діти жили в країні, де героєм і прикладом є військовий, поліцейський, лікар, рятівник і багато інших, а не любитель хайпу і лайків, який вивчив пару рядків закону про «прічіну астановки». Я би хотів, щоб в цій країні модель спілкування з людьми передавалась від батьків до дітей, а не черпалися від «авторів» в ютубчику і тіктоку. І тоді нашим дітям не доведеться потрапляти на весілля до якогось нового «хрещеного батька», щоб попросити захисту, бо поліція нічого не може зробити…”, – написав Білошицький.

Посадовець зауважив, що поліцейські це люди, які теж можуть робити помилки.

“Департамент патрульної поліції буде сприяти слідству і проведенню службового розслідування, але ми надамо повну юридичну підтримку нашим патрульним”.

Олексій Білошицький опублікував фото патрульної, яка постраждала під час сутички з водієм.

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