Уночі росіяни атакували Україну 28 ракетами та 16 дронами: Залужний розповів, скільки цілей знищила ППО

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, які були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс, та 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українська ППО знищила усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.
За інформацією МВС, у Києві уламки російського залізяччя попадали у Шевченківському та Дарницькому районах. Виникло кілька пожеж.
На жаль, у Шевченківському районі загинуло двоє чоловіків – працівники підприємства, 1987 та 1997 років народження. Ще троє громадян отримали поранення.
Інші наслідки ворожої атаки уточнюються.
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