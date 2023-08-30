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Уночі росіяни атакували Україну 28 ракетами та 16 дронами: Залужний розповів, скільки цілей знищила ППО

Сьогодні 09:00
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Ворог знову завдав масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 28 ракетами та 16 дронами: Залужний розповів, скільки цілей знищила ППО

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, які були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс, та 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українська ППО знищила усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 28 ракетами та 16 дронами: Залужний розповів, скільки цілей знищила ППО

За інформацією МВС, у Києві уламки російського залізяччя попадали у Шевченківському та Дарницькому районах. Виникло кілька пожеж.

На жаль, у Шевченківському районі загинуло двоє чоловіків – працівники підприємства, 1987 та 1997 років народження. Ще троє громадян отримали поранення.

Інші наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 28 ракетами та 16 дронами: Залужний розповів, скільки цілей знищила ППОУкраїнська Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 28 ракетами та 16 дронами: Залужний розповів, скільки цілей знищила ППОРусский

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