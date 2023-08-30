Руководство патрульной полиции прокомментировало действия инспектора, застрелившего водителя в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре был застрелен мужчина. Позже оказалось, что это сделал инспектор патрульной полиции.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий прокомментировал резонансное дело на своей Facebook-странице.

После того как выяснились подробности стрельбы, общество разделилось на два лагеря. Тех, кто считает, что инспектор превысил свои служебные полномочия и не должен стрелять в отца на глазах его детей и жены. Но тех, кто уверен, что патрульный поступил правильно, ведь на него и его напарницу напали, так что в этой ситуации он имел право на защиту.

По словам Алексея Белошицкого, некоторые сразу поспешили клеймить и делать выводы о виновности полицейских.

Ошибочность их действий, щедро украшая это все авторской юридической квалификацией правонарушения, и в заключение приправляя собственными выводами типа «как надо было делать», — написал чиновник.

В то же время, Белошицкий отметил, что сейчас он не может говорить о правомерности или неправомерности, ведь работает комиссия, которая сделает выводы, изучив все факты.

“В какой стране я хотел бы, чтобы жили мои дети? Страны уважения к закону и порядку? Или в стране беспредела, где правоохранители не уважаются как класс, а для решения вопроса нужно обращаться к браткам 90-х. И здесь многие могут вспомнить с грустью те времена и подумать, что это уже не вернется. А я вам скажу – может вернуться еще и как. Не в такой же форме, но, по сути, может. Так вот я дал себе ответ на этот вопрос – нет, не в таком. Я хотел бы, чтобы мои дети жили в стране, где героем и примером является военный, полицейский, врач, спаситель и многие другие, а не любитель хайпа и лайков, изучивший пару строк закона о «причине астановки». Я бы хотел, чтобы в этой стране модель общения с людьми передавалась от родителей к детям, а не черпались от «авторов» в ютубчике и тиктоке. И тогда нашим детям не придется попадать на свадьбу к какому-то новому «крестному отцу», чтобы попросить защиты, потому что полиция ничего не может сделать…”, – написал Белошицкий.

Чиновник отметил, что полицейские это люди, которые тоже могут совершать ошибки.

«Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования, но мы предоставим полную юридическую поддержку нашим патрульным».

Алексей Белошицкий опубликовал фото патрульной, пострадавшей во время драки с водителем.

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