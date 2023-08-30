Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У бою проти російських окупантів загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровщини: світла пам’ять

У бою проти російських окупантів загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровщини: світла пам’ять

Сьогодні 08:00
просмотров

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про У бою проти російських окупантів загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровщини: світла пам'ять

24 серпня 2023 року поблизу н. п. Кліщіївка Донецької області загинув наш земляк солдат ЗСУ Павло Вірко. Йому було всього 47 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Павла у вересні 2022 року мобілізували до лав Збройних Сил України. Проходив службу на посаді номера обслуги мінометного взводу роти вогневої підтримки 2 мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

У нього залишилася дружина.

Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати! Низько схиляю голову перед мужністю Воїна. Вічні слава, пам’ять і шана Герою! – додав Олег Гапіч.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна слава Герою!

Читайте також:

Новости Днепра про У бою проти російських окупантів загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровщини: світла пам'ятьУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Відомий комік з Дніпропетровщини увійшов до рейтингу Forbes “30 до 30”
Новини Дніпра
Вчора 21:23
Відомий комік з Дніпропетровщини увійшов до рейтингу Forbes “30 до 30”

Український стендап-комік Антон Тимошенко родом із Нікопольщини увійшов до рейтингу…

На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла безвісти
Новини Дніпра
Вчора 17:16
На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла безвісти

Придивіться уважно до фото!

У Кривому Розі на дорогу впав стовп: поруч якраз проїжджав тролейбус
Новини Дніпра
Вчора 16:57
У Кривому Розі на дорогу впав стовп: поруч якраз проїжджав тролейбус

На щастя, ніхто не постраждав.

На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяців
Новини Дніпра
Вчора 15:53
На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяців

За цей період чоловік отримав 12 тис. гривень.

Наверх