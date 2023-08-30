У бою проти російських окупантів загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровщини: світла пам’ять

Вічна слава Герою!

24 серпня 2023 року поблизу н. п. Кліщіївка Донецької області загинув наш земляк солдат ЗСУ Павло Вірко. Йому було всього 47 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Павла у вересні 2022 року мобілізували до лав Збройних Сил України. Проходив службу на посаді номера обслуги мінометного взводу роти вогневої підтримки 2 мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

У нього залишилася дружина.

Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати! Низько схиляю голову перед мужністю Воїна. Вічні слава, пам’ять і шана Герою! – додав Олег Гапіч.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна слава Герою!

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