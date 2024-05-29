У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій “швидкої”

У Нікополі вже двох загиблих через ворожі атаки у середу, 29 травня.
У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні.
Щирі співчуття рідним безневинних жертв агресора. Одужання постраждалій. Зневага – військовим злочинцям, які чинять терор, – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі шахраї вимагали 3000 доларів неіснуючого боргу у…
У Дніпропетровській області судитимуть жінку за вчинення сексуального насильства над…
У Новомосковську чоловік отруївся річковою рибою домашнього приготування.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині стався дивний інцидент.