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У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій “швидкої”

Сьогодні 16:25
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У Нікополі на Дніпропетровщині загинув водій "швидкої" через влучання у машину дрона-камікадзе.

Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій

У Нікополі вже двох загиблих через ворожі атаки у середу, 29 травня. 

У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

Пообіді російські війська вбили ще одну людину. Нелюди скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні.

Щирі співчуття рідним безневинних жертв агресора. Одужання постраждалій. Зневага – військовим злочинцям, які чинять терор, – йдеться у повідомленні. 

Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій

Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій

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Новости Днепра про У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій Українська

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