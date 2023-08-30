В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память

24 августа 2023 года возле н. п. Клещиевка Донецкой области погиб наш земляк солдат ВСУ Павел Вирко. Ему было всего 47 лет.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
Павла в сентябре 2022 года мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил службу в должности номера обслуги минометного взвода роты огневой поддержки 2 мотопехотного батальона одной из воинских частей.
У него осталась жена.
Низко склоняю голову перед мужеством Воина. Вечные слава, память и уважение Герою! – добавил Олег Гапич.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная слава Герою!
Читайте также:
Автор:
Мужчина не раскаялся в содеянном.
Личность мужчины устанавливают.
Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.
Заряжайте все!
Мужчина не раскаялся в содеянном.
Мужчина воровал деньги в течение двух месяцев.
Личность мужчины устанавливают.
Враг снова нанес массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.
Вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба.
Заряжайте все!
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре сузят дорогу на Донецком шоссе.
Украинский стендап-комик Антон Тимошенко родом из Никопольщины вошел в рейтинг Forbes "30 до 30".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!