В бою против российских оккупантов погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины: светлая память

Вечная слава Герою!

24 августа 2023 года возле н. п. Клещиевка Донецкой области погиб наш земляк солдат ВСУ Павел Вирко. Ему было всего 47 лет.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Павла в сентябре 2022 года мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил службу в должности номера обслуги минометного взвода роты огневой поддержки 2 мотопехотного батальона одной из воинских частей.

У него осталась жена.

Низко склоняю голову перед мужеством Воина. Вечные слава, память и уважение Герою! – добавил Олег Гапич.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная слава Герою!

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