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В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

Сегодня 21:56
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В Днепре сузят дорогу на Донецком шоссе.

Новости Днепра про В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

Временно сузят проезжую часть по Донецкому шоссе, в районе перекрестка с Терещенковской улицей.

С 4 сентября по 30 октября по Донецкому шоссе, в районе перекрестка с ул. Терещенковской, будет сужена проезжая часть. Это связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора Д=600 мм, сообщают в КП «Днепропроводоканал».

Отметим, что с сентября в Днепре запланировано несколько масштабных перемен на дорогах. Так, уже ограничили движение на Крутогорном спуске, где будут ремонтировать сети дождевой канализации. Также на несколько дней перекроют один из железнодорожных переездов.

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