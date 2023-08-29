В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

Временно сузят проезжую часть по Донецкому шоссе, в районе перекрестка с Терещенковской улицей.
С 4 сентября по 30 октября по Донецкому шоссе, в районе перекрестка с ул. Терещенковской, будет сужена проезжая часть. Это связано с реконструкцией самотечного канализационного коллектора Д=600 мм, сообщают в КП «Днепропроводоканал».
Отметим, что с сентября в Днепре запланировано несколько масштабных перемен на дорогах. Так, уже ограничили движение на Крутогорном спуске, где будут ремонтировать сети дождевой канализации. Также на несколько дней перекроют один из железнодорожных переездов.
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