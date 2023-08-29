У Дніпрі на кілька днів перекриють залізничний переїзд: подробиці

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У Дніпрі тимчасово планують перекрити рух транспорту через залізничний переїзд 192 км перегону «Нижньодніпровськ – Вузол – Самарівка» на вул. Старочумацькій.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з виконанням невідкладних робіт з ремонту колії.

Перекрити переїзд мають з 08:00 4 вересня до 20:00 6 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали: Перекриття Крутогірного узвозу в Дніпрі: коли відновлять рух.

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