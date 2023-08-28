Перекриття Крутогірного узвозу в Дніпрі: коли відновлять рух

У понеділок, 28 серпня, мешканці Дніпра повідомили про перекриття Крутогірного узвозу.

Багато хто сьогодні стикнувся з тим, що проїзд Круторгорним узвозом перекрито.

Перекрито ділянку від вулиці Ливарної до планетарію. Причина – ремонтні роботи. Багатьох цікавить, коли знову дозволять рух. Як повідомили у міськраді, до 30 грудня буде тимчасово припинено рух усіх видів транспорту в районі узвозу Крутогірного, від вулиці Ливарної до вулиці Братів П’ятигорських (ред. раніше – Барнаульської).

Це пов’язано з реконструкцією мереж дощової каналізації. Нагадаємо, у Дніпрі вже частково перекривали Крутогірний узвіз на початку липня.

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