Перекриття Крутогірного узвозу в Дніпрі: коли відновлять рух

Перекрито ділянку від вулиці Ливарної до планетарію. Причина – ремонтні роботи.
Багатьох цікавить, коли знову дозволять рух. Як повідомили у міськраді, до 30 грудня буде тимчасово припинено рух усіх видів транспорту в районі узвозу Крутогірного, від вулиці Ливарної до вулиці Братів П’ятигорських (ред. раніше – Барнаульської).
Це пов’язано з реконструкцією мереж дощової каналізації.
Нагадаємо, у Дніпрі вже частково перекривали Крутогірний узвіз на початку липня.
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