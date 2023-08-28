Стало відомо, чим спричинений сморід, який відчувають мешканці Дніпра

У Дніпрі з'ясували, чому мешканці відчувати неприємний промисловий сморід.

Протягом декількох місяців мешканці Дніпра скаржаться на жахливий сморід, через який неможливо відкрити вікна. Звісно, для міста, де розташована купа різних промислових підприємств якість повітря це болюча тема. Проте останнім часом ситуація загострилася.

Як виявилося, винуватцем промислового смороду був один із металургійних заводів. Про це повідомили у міськраді.

На заводі пообіцяли модернізувати системи очищення та герметизувати шви на трьох коксових батареях заводу. Це допоможе зменшити кількість шкідливих викидів, тому ймовірно, дихати стане легше.

За даними незалежного сайту, який відстежує якість повітря в Дніпрі, показники рівня забруднення знаходяться в межах норми, але в деяких районах є перевищення допустимих значень.

Нагадаємо, раніше мешканці Дніпра вже жалілися на неприємний сморід з вулиці.

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