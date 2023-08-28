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У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні 13:37
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні, 28 серпня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання:

  • вул. Калинова, 18,
  • вул. Глібова,
  • вул. Вагнера,
  • вул. Герцена,
  • вул. Бахмутська,
  • вул. Камʼяногірська,
  • вул. Андрійченка,
  • пров. Вагнера,
  • пров. Герцена,
  • вул. Запорізьке шосе, 82,
  • вул. Панікахи, 118-121,
  • вул. Робоча, 152, 154, 160.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, зупинилась ПНС на просп. П. Орлика, тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

  • просп. Б. Хмельницького, 2, 2а, 4, 4а,
  • просп. Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.

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