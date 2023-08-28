У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 28 серпня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання:

вул. Калинова, 18,

вул. Глібова,

вул. Вагнера,

вул. Герцена,

вул. Бахмутська,

вул. Камʼяногірська,

вул. Андрійченка,

пров. Вагнера,

пров. Герцена,

вул. Запорізьке шосе, 82,

вул. Панікахи, 118-121,

вул. Робоча, 152, 154, 160.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, зупинилась ПНС на просп. П. Орлика, тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

просп. Б. Хмельницького, 2, 2а, 4, 4а,

просп. Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.

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