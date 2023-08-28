У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні, 28 серпня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Отже, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, зупинилась ПНС на просп. П. Орлика, тому знижено тиск на верхніх поверхах будинків:
Нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.
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