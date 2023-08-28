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У Кривому Розі на базі відпочинку сталася масова бійка: є постраждалі

Сьогодні 14:04
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На одній із баз відпочинку Кривого Рогу сталася масова бійка.

Новости Днепра про У Кривому Розі на базі відпочинку сталася масова бійка: є постраждалі

Як повідомили в поліції, бійка сталася на одній із баз відпочинку на території Центрально-Міського району 26 серпня. Між гостями закладу розгорівся конфлікт. Причини сварки невідомі, але все закінчилося тим, що “на підмогу” до одного із них приїхала компанія чоловіків зі зброєю. 

Банда побила 46-річного відпочивальника та його знайомих. Хулігани лупасили чоловіка гумовою палкою, руками та ногами. Після цього нападники втекли з місця злочину. 

Згодом поліціянти викрили п’ятьох учасників бійки – це чоловіки віком від 18 до 30 років. Одного з учасників події –  21-річного місцевого жителя, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Інших ще шукають.

За даним фактом розпочали справу за статтею про хуліганство. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік побив знайомого битою.

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Новости Днепра про У Кривому Розі на базі відпочинку сталася масова бійка: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі на базі відпочинку сталася масова бійка: є постраждаліРусский

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