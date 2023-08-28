Стало известно, чем вызвана вонь, которую чувствуют жители Днепра

В Днепре выяснили, почему жители чувствовали неприятную промышленную вонь.

В течение нескольких месяцев жители Днепра жалуются на ужасную вонь, из-за которой невозможно открыть окна. Конечно, для города, где расположена куча различных промышленных предприятий, качество воздуха это болезненная тема. Однако в последнее время ситуация обострилась.

Как оказалось, виновником промышленной вони был один из металлургических заводов. Об этом сообщили в горсовете.

На заводе пообещали модернизировать системы очистки и герметизировать швы на трех коксовых батареях завода. Это поможет снизить количество вредных выбросов, поэтому вероятно, дышать станет легче.

По данным независимого сайта, отслеживающего качество воздуха в Днепре, показатели уровня загрязнения находятся в пределах нормы, но в некоторых районах есть превышение допустимых значений.

Напомним, ранее жители Днепра уже жаловались на неприятную вонь с улицы.

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