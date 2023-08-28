В почти обезвоженном Кривом Роге появилась первая новая вода

Об этом сообщил Александр Вилкул.
Вода от нового водопровода Ингулец – «Южное» уже в Карачуновском водохранилище. Система каналов после прочистки сработала.
Ожидается, что через пару недель с водой будет легче. С запуском первой линии водопровода в начале августа ситуация значительно улучшилась. В настоящее время коммунальщики Кривого Рога столкнулись со рвущими систему гидроударами. Чтобы этого не было и для улучшения качества воды, следует отказаться от постоянных включений и отключений.
Напомним, из-за разрушения Каховской ГЭС в начале июня значительная часть Днепропетровщины осталась без воды. На Криворожье ситуация была несколько лучше. Три месяца горожане могли пользоваться запасами из Карачуновского водохранилища, однако власти объявили режим тотальной экономии.
Впоследствии Мининфраструктуры выделило средства на строительство новых магистральных водопроводов, которые позволят брать воду из Ингульца. Проект состоит из трех участков общей протяженностью около 150 км. Уже заработала первая нить, впоследствии ожидается запуск еще двух участков Марганец – Никополь – Покров (длина 40,9 км) и Запорожье – Томаковка – Марганец (76,7 км).
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