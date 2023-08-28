Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В почти обезвоженном Кривом Роге появилась первая новая вода

Сегодня 15:30
просмотров

В Кривой Рог уже поставляют воду из нового водопровода.

Новости Днепра про В почти обезвоженном Кривом Роге появилась первая новая вода

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Вода от нового водопровода Ингулец – «Южное» уже в Карачуновском водохранилище. Система каналов после прочистки сработала.

Ожидается, что через пару недель с водой будет легче. С запуском первой линии водопровода в начале августа ситуация значительно улучшилась. В настоящее время коммунальщики Кривого Рога столкнулись со рвущими систему гидроударами. Чтобы этого не было и для улучшения качества воды, следует отказаться от постоянных включений и отключений.

Напомним, из-за разрушения Каховской ГЭС в начале июня значительная часть Днепропетровщины осталась без воды. На Криворожье ситуация была несколько лучше. Три месяца горожане могли пользоваться запасами из Карачуновского водохранилища, однако власти объявили режим тотальной экономии.

Впоследствии Мининфраструктуры выделило средства на строительство новых магистральных водопроводов, которые позволят брать воду из Ингульца. Проект состоит из трех участков общей протяженностью около 150 км. Уже заработала первая нить, впоследствии ожидается запуск еще двух участков Марганец – Никополь – Покров (длина 40,9 км) и Запорожье – Томаковка – Марганец (76,7 км).

Читайте также:

Новости Днепра про В почти обезвоженном Кривом Роге появилась первая новая водаУкраїнська Новости Днепра про В почти обезвоженном Кривом Роге появилась первая новая водаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Пропавшего жителя Павлограда искали полиция и ГСЧС, а он отдыхал на реке
Новости Днепра
Сегодня 14:42
Пропавшего жителя Павлограда искали полиция и ГСЧС, а он отдыхал на реке

Курьезный случай произошел в Павлограде.

В Кривом Роге на базе отдыха произошла массовая драка: есть пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 14:04
В Кривом Роге на базе отдыха произошла массовая драка: есть пострадавшие

На одной из баз отдыха Кривого Рога произошла массовая потасовка.

Приехал выяснить отношения: на Днепропетровщине мужчина избил знакомого битой
Новости Днепра
Сегодня 13:09
Приехал выяснить отношения: на Днепропетровщине мужчина избил знакомого битой

Произошло это в Пятихатках 26 августа.

В Днепре заметили странную птицу в «шляпе» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:30
В Днепре заметили странную птицу в «шляпе» (ФОТО)

Природа Днепропетровщины завораживает!

Последние новости

Ореховый Спас в 2023 году: приметы, что нельзя делать и что обязательно нужно съесть кроме орехов
Ореховый Спас в 2023 году: приметы, что нельзя делать и что обязательно нужно съесть кроме орехов

Завтра, 29 августа жители Украины будут отмечать Ореховый Спас. Это третий, последний праздник Спасов. Его еще называют «Хлебным Спасом» или «Холщовым Спасом». В этот день в церкви также праздную Перенесение Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь из Эдессы.

Сегодня 15:15
2
просмотров
Где в Днепре можно увидеть тайные водопады (ФОТО)
Где в Днепре можно увидеть тайные водопады (ФОТО)

В Днепре можно найти огромное количество живописных мест. Среди них – Аптекарская балка.

Сегодня 14:56
1
просмотров
Пропавшего жителя Павлограда искали полиция и ГСЧС, а он отдыхал на реке
Пропавшего жителя Павлограда искали полиция и ГСЧС, а он отдыхал на реке

Курьезный случай произошел в Павлограде.

Сегодня 14:42
1
просмотров
В Кривом Роге на базе отдыха произошла массовая драка: есть пострадавшие
В Кривом Роге на базе отдыха произошла массовая драка: есть пострадавшие

На одной из баз отдыха Кривого Рога произошла массовая потасовка.

Сегодня 14:04
9
просмотров
В Днепре десятки домов остались без воды: когда ее вернут
В Днепре десятки домов остались без воды: когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:37
4
просмотров
«Легко не будет, но все закончится так быстро, как и началось»: Подоляк о конце войны
«Легко не будет, но все закончится так быстро, как и началось»: Подоляк о конце войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение о том, как может завершиться российско-украинская война.

Сегодня 13:33
2
просмотров
Приехал выяснить отношения: на Днепропетровщине мужчина избил знакомого битой
Приехал выяснить отношения: на Днепропетровщине мужчина избил знакомого битой

Произошло это в Пятихатках 26 августа.

Сегодня 13:09
5
просмотров
Посреди Днепра заметили плавучий остров: что это такое
Посреди Днепра заметили плавучий остров: что это такое

Днепряне заметили посреди реки плавучий остров.

Сегодня 13:02
8
просмотров
В Днепре заметили странную птицу в «шляпе» (ФОТО)
В Днепре заметили странную птицу в «шляпе» (ФОТО)

Природа Днепропетровщины завораживает!

Сегодня 12:30
6
просмотров
В Воздушном командовании «Схід» уточнили, какие ракеты сбили над Днепропетровщиной и где именно
В Воздушном командовании «Схід» уточнили, какие ракеты сбили над Днепропетровщиной и где именно

В Воздушном командовании "Схід" уточнили, какие ракеты сбили и где.

Сегодня 12:28
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх