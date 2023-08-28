Где в Днепре можно увидеть тайные водопады (ФОТО)

Это одно из самых любимых мест для прогулок и отдыха днепрян. Но немногие знают, какие тайны там можно найти. К примеру, водопады.
Фото опубликовала в Facebook днепрянка Ирина Кальянова.
Тайные водопады почти в центре Днепра, – подписала она снимки.
Этот водопад завораживает.
Аптекарская балка расположена в Чечелевском районе города. По дну балки протекает небольшая река Половица, в нее впадает несколько ручьев.
Эта зеленая зона имеет долгую историю. В XVIII веке балка называлась Бобырева от фамилии казака Бобыря, владевшего здесь хутором — зимовником. Происхождение современного названия связано с именем первого врача города Екатеринослава Карла Ивановича Роде. Он купил в балке участок земли под дачу. Поэтому балка сначала получила название Родевская, но впоследствии балка была названа Аптекарской (в то время профессия врача была неотрывно связана с деятельностью фармацевта, поэтому мужчина сам изготовлял свои лекарства – имел своеобразную аптеку).
Также в сети говорится, что в Аптекарской балке обнаружили поселение позднего палеолита.
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