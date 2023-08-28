На Победе в Днепре на месте разрушенного подъезда обустроят сквер: как это будет

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов на на канале LB live.
Предыдущий проект сквера уже был разработан, но точной даты начала строительства нет. Филатов отметил, что это сделают в «подходящее время».
Мемориальный сквер начнут возводить на месте уничтоженной российской ракетой многоэтажки на Победе. Всех деталей пока нет, но центральным элементом станет скульптура художника родом из Екатеринослава — Вадима Сидура.
Сидур известен тем, что умел делать из мусора шедевры. Что интересно, творчество художника долгое время было под запретом в советской Украине, но он получил международную популярность.
Художник оставил огромное творческое наследие – более 500 скульптур, 2000 графических работ, сборник стихов, книгу авангардной прозы, кинофильм. Его монументы установлены в Германии, США и других странах.
Во время обустройства сквер используют один из эскизов монумента, хранящихся в Германии, где художник получил свое признание.
Сейчас мы договорились с Германией, что они передадут нам документы и рисунки на монумент, построенный Сидуром. Он посвящен жертвам мирных жителей, погибших от бомбардировок. Это будет абстрактная скульптура, которая будет выглядеть очень мощно, – рассказал Филатов.
Примеры работ Вадима Сидура:
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