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Берегите себя: жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

Сегодня 10:00
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про Берегите себя: жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Днепра и области об опасном метеоявлении.

Так, 28 августа на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 28 августа: переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°С, днем 27-32°С.

В этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

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