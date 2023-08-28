Берегите себя: жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

В воскресенье, 27 августа, в Днепре в районе жилого массива Парус из воды вытащили труп мужчины.

В Днепропетровской области разыскивают 82-летнюю Елену Федоровну Коровянскую, которая еще 21 августа вышла из своего дома в селе Приднепрянское и до сих пор не вернулась.