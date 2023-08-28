Берегите себя: жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Днепра и области об опасном метеоявлении.
Так, 28 августа на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
В этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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