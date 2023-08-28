На Перемозі у Дніпрі на місці зруйнованого під’їзду облаштують сквер: як це буде

У Дніпрі на Перемозі планують побудувати меморіальний сквер.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на каналі LB live.

Попередній проєкт скверу вже розробили, але точної дати початку будівництва немає. Філатов зазначив, що це зроблять в “слушний час”.

Меморіальний сквер почнуть зводити на місці знищеної російською ракетою багатоповерхівки на Перемозі. Усіх деталей поки що немає, але центральним елементом стане скульптура митця родом із Катеринослава – Вадима Сідура.

Сідур відомий тим, що вмів робили зі сміття шедеври. Що цікаво, творчість митця довгий час була під забороною в радянській Україні, але натомість він отримав міжнародну популярність.

Митець залишив величезну творчу спадщину – понад 500 скульптур, 2000 графічних робіт, збірку віршів, книгу авангардної прози, кінофільм. Його пам’ятники встановлені в Німеччині, США та інших країнах.

Під час облаштування сквер використають один із ескізів монумента, які зберігаються у Німеччині, де митець здобув своє визнання.

Зараз ми домовилися з Німеччиною, що вони передадуть нам документи та малюнки на монумент, збудований Сідуром. Його присвячено жертвам мирних мешканців, які загинули від бомбардувань. Це буде абстрактна скульптура, що виглядатиме дуже потужно, – розповів Філатов.

Приклади робіт Вадима Сідура:

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