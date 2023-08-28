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На Перемозі у Дніпрі на місці зруйнованого під’їзду облаштують сквер: як це буде

Сьогодні 12:00
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У Дніпрі на Перемозі планують побудувати меморіальний сквер. 

Новости Днепра про На Перемозі у Дніпрі на місці зруйнованого під'їзду облаштують сквер: як це буде

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на каналі LB live.

Попередній проєкт скверу вже розробили, але точної дати початку будівництва немає. Філатов зазначив, що це зроблять в “слушний час”. 

Меморіальний сквер почнуть зводити на місці знищеної російською ракетою багатоповерхівки на Перемозі. Усіх деталей поки що немає, але центральним елементом стане скульптура митця родом із Катеринослава – Вадима Сідура. 

Сідур відомий тим, що вмів робили зі сміття шедеври. Що цікаво, творчість митця довгий час була під забороною в радянській Україні, але натомість він отримав міжнародну популярність.

Митець залишив величезну творчу спадщину – понад 500 скульптур, 2000 графічних робіт, збірку віршів, книгу авангардної прози, кінофільм. Його пам’ятники встановлені в Німеччині, США та інших країнах.

Під час облаштування сквер використають один із ескізів монумента, які зберігаються у Німеччині, де митець здобув своє визнання. 

Зараз ми домовилися з Німеччиною, що вони передадуть нам документи та малюнки на монумент, збудований Сідуром. Його присвячено жертвам мирних мешканців, які загинули від бомбардувань. Це буде абстрактна скульптура, що виглядатиме дуже потужно, – розповів Філатов. 

Приклади робіт Вадима Сідура:

Новости Днепра про На Перемозі у Дніпрі на місці зруйнованого під'їзду облаштують сквер: як це буде

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Новости Днепра про На Перемозі у Дніпрі на місці зруйнованого під'їзду облаштують сквер: як це будеУкраїнська Новости Днепра про На Перемозі у Дніпрі на місці зруйнованого під'їзду облаштують сквер: як це будеРусский

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