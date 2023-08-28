Под утро силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты

Четыре из них военные из ПвК “Схід” сбили над Днепропетровщиной.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Под утро военные из ПвК “Схід” сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты. Спасибо, защитники! За то, что очищаете свободное украинское небо от вражеского хлама, – написал он.
Напомним, ранее мы писали, что под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. В результате этой атаки разрушены два дачных дома. Еще 5 – повреждены. Загорелось хозяйственное сооружение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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