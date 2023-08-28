Под утро силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты

Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.

Четыре из них военные из ПвК “Схід” сбили над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Под утро военные из ПвК “Схід” сбили над Днепропетровщиной 4 крылатые ракеты. Спасибо, защитники! За то, что очищаете свободное украинское небо от вражеского хлама, – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что под утро россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. В результате этой атаки разрушены два дачных дома. Еще 5 – повреждены. Загорелось хозяйственное сооружение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: