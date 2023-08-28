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В Днепре «заминировали» горсовет, аэропорт и детские садики: что известно

Сегодня 09:25
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"Минеры" снова активизировались.

Новости Днепра про В Днепре

В воскресенье в правоохранительные органы поступило три сообщения о минировании в Днепре.

В них речь шла о взрывчатке в здании СБУ и аэропорту; редакции «Днепра Оперативного», Днепровском городском совете и судах; больницах и детских садах.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Правоохранители обследовали все объекты, никаких взрывных предметов не нашли. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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