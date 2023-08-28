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Де у Дніпрі можна побачити таємні водоспади (ФОТО)

Сьогодні 14:56
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У Дніпрі можна знайти дуже багато мальовничих місць. Серед них - Аптекарська балка.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна побачити таємні водоспади (ФОТО)

Це одне із найулюбленіших місць для прогулянок та відпочинку дніпрян. Але мало хто знає, які таємниці там можна знайти. Наприклад, водоспади.

Фото опублікувала у Facebook дніпрянка Ірина Кальянова.

Таємні водоспади майже у центрі Дніпра, – підписала вона знімки.

Цей водоспад заворожує.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна побачити таємні водоспади (ФОТО)

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна побачити таємні водоспади (ФОТО)

Зазначимо, Аптекарська балка розташована у Чечелівському районі міста. По дну балки протікає невеличка річка Половиця, до неї впадає низка струмків.

Ця зелена зона має довгу історію. У XVIII столітті балка мала назву Бобирева від прізвища козака Бобиря, що володів тут хутором — зимівником. Походження сучасної назви пов’язане з ім’ям першого лікаря міста Катеринослава Карла Івановича Роде. Він придбав у балці ділянку землі під дачу. Тому балка спочатку отримала назву Родевська, але згодом балка була названа Аптекарською (у той час професія лікаря була невідривно пов’язана з діяльністю фармацевта, тому чоловік сам виготовляв свої ліки – мав своєрідну аптеку).

Також у мережі зазначається, що в Аптекарській балці виявили поселення пізнього палеоліту.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі можна побачити таємні водоспади (ФОТО)Українська

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