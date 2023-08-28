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Приїхав з’ясувати стосунки: на Дніпропетровщині чоловік побив знайомого битою

Сьогодні 13:09
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Сталося це у П’ятихатках 26 серпня.

Новости Днепра про Приїхав з’ясувати стосунки: на Дніпропетровщині чоловік побив знайомого битою

Як встановили правоохоронці, 34-річний зловмисник приїхав до 26-річного знайомого, щоб з’ясувати стосунки за попередній конфлікт. Між чоловіками знову виникла суперечка, під час якої нападник дістав із автомобіля биту та побив нею потерпілого по голові.

Після скоєного зловмисник поїхав з місця події.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

В якому стані постраждалий – невідомо. 

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