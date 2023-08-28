Приехал выяснить отношения: на Днепропетровщине мужчина избил знакомого битой

Как установили правоохранители, 34-летний злоумышленник приехал к 26-летнему знакомому, чтобы выяснить отношения за предыдущий конфликт. Между мужчинами снова возник спор, во время которого нападавший достал из автомобиля биту и избил ею потерпевшего по голове.
После совершенного злоумышленник уехал с места.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В каком состоянии пострадавший – неизвестно.
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