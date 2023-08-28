На Дніпропетровщині дитина народилась в автомобілі “швидкої”: що з мамою та малюком

Днями на лінію “103” надійшло повідомлення із Кам’янського району про треті пологи у 20-річної жінки.
Медики відразу виїхали на місце.
Вони вирішили транспортувати жінку до пологового будинку, але у дорозі почалися стрімкі пологи. Медики не розгубилися – на світ з’явилася здорова доношена дівчинка.
Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.
Породіллю та немовля госпіталізували до Камʼянського пологового будинку. З ними все добре.
Зазначається, що в сім’ї вже є двоє хлопчиків, а тепер буде і донечка.
У сімʼї вже було 2 хлопчики, і дівчинка – це щасливе доповнення для родини. Миру їм і здоровʼя, – додала Лариса Биданцева.
Бажаємо родині здоров’я та миру!
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