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  • На Дніпропетровщині дитина народилась в автомобілі “швидкої”: що з мамою та малюком

На Дніпропетровщині дитина народилась в автомобілі “швидкої”: що з мамою та малюком

Сьогодні 10:41
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Пологи були дуже стрімкими.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дитина народилась в автомобілі

Днями на лінію “103” надійшло повідомлення із Кам’янського району про треті пологи у 20-річної жінки.

Медики відразу виїхали на місце.

Вони вирішили транспортувати жінку до пологового будинку, але у дорозі почалися стрімкі пологи. Медики не розгубилися – на світ з’явилася здорова доношена дівчинка.

Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Породіллю та немовля госпіталізували до Камʼянського пологового будинку. З ними все добре.

Зазначається, що в сім’ї вже є двоє хлопчиків, а тепер буде і донечка.

У сімʼї вже було 2 хлопчики, і дівчинка – це щасливе доповнення для родини. Миру їм і здоровʼя, – додала Лариса Биданцева.

Бажаємо родині здоров’я та миру!

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