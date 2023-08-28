У ГУР розповіли, скільки ракет є у рф: “Іскандерів” найбільше

У росії зараз залишається щонайменше 585 ракет. І це без урахування Х-22, якими ворог найчастіше атакує різні регіони України.

Днями представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна розповів, скільки ракет є у рф.

За його словами, зараз у росії залишається щонайменше 585 ракет. І це без урахування Х-22.

Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети “Іскандер”, то, за нашими даними, їх зараз приблизно 270 одиниць. Запаси “Калібрів” – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет, – сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 “Кинжалів”.

Представник ГУР додав, що сьогодні росіяни менше використовують Х-101, порівнюючи з осінню минулого року. Вони змушені економити запаси цих ракет.

Росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов’язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть “Калібрами”, які ми успішно збиваємо, – пояснив Скібіцький.

ГУР продовжує ретельно відслідковувати все, що пов’язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом.

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