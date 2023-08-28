У Дніпрі “замінували” міськраду, аеропорт та дитсадки: що відомо

У неділю до правоохоронних органів надійшло три повідомлення про замінування у Дніпрі.
У них йшлося про вибухівку у будівлі СБУ та аеропорту; редакції «Дніпра Оперативного», Дніпровській міській раді та судах; лікарнях та дитячих садочках.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Правоохоронці обстежили усі об’єкти, жодних вибухових предметів не знайдено. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
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