Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі помітили дивного птаха у “капелюсі” (ФОТО)

Сьогодні 12:30
просмотров

Природа Дніпропетровщини вражає!
Новости Днепра про У Дніпрі помітили дивного птаха у

Самець.

Днями у Дніпрі помітили дивного птаха у “капелюсі” – кропив’янку чорноголову.

Фото у ФБ-спільноті “Птахи України” опублікував Юрій Мухін”.

Зазначимо, кропив’янка чорноголова — вид птахів роду кропив’янка (Sylvia) з родини кропив’янкових (Sylviidae). Це гніздовий перелітний птах. Свою назву він отримав через забарвлення голови самця, який на голові має ніби чорний «капелюшок». У самиці «капелюшок» коричневого кольору.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили дивного птаха у

Самиця.

Кропив’янка чорноголова поширена по всій Європі, також гніздиться на північному заході Африки та Канарських островах.

За прекрасний спів цих пташок часто утримують у клітках. Вони навіть уміють імітувати людську мову.

Кропив’янки перебувають під охороною Бернської конвенції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під вікнами містян поселився “живий будильник”: не дає спати вночі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі помітили дивного птаха у Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині дитина народилась в автомобілі “швидкої”: що з мамою та малюком
Новини Дніпра
Сьогодні 10:41
На Дніпропетровщині дитина народилась в автомобілі “швидкої”: що з мамою та малюком

Пологи були дуже стрімкими.

Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Бережіть себе: мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

У Дніпрі “замінували” міськраду, аеропорт та дитсадки: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 09:25
У Дніпрі “замінували” міськраду, аеропорт та дитсадки: що відомо

"Мінери" знову активізувалися.

Під ранок сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети
Новини Дніпра
Сьогодні 08:50
Під ранок сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 крилаті ракети

Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.

Наверх