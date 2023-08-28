У Дніпрі помітили дивного птаха у “капелюсі” (ФОТО)

Днями у Дніпрі помітили дивного птаха у “капелюсі” – кропив’янку чорноголову.
Фото у ФБ-спільноті “Птахи України” опублікував Юрій Мухін”.
Зазначимо, кропив’янка чорноголова — вид птахів роду кропив’янка (Sylvia) з родини кропив’янкових (Sylviidae). Це гніздовий перелітний птах. Свою назву він отримав через забарвлення голови самця, який на голові має ніби чорний «капелюшок». У самиці «капелюшок» коричневого кольору.
Кропив’янка чорноголова поширена по всій Європі, також гніздиться на північному заході Африки та Канарських островах.
За прекрасний спів цих пташок часто утримують у клітках. Вони навіть уміють імітувати людську мову.
Кропив’янки перебувають під охороною Бернської конвенції.
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