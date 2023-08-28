Посеред Дніпра помітили плавучий острів: що це таке

Дніпряни помітили посередині річки плавучий острів.

Острів, який дрейфував на поверхні річки помітили відпочивальники. Судячи з фото, це сталося поблизу Центрального мосту.

Здалеку це дійсно схоже на шматок суші, який дрейфує по річці, проте скоріше за все, це водорослі, які зібралися в одному місці та утворили зелений острів.

Дніпряни публікують фото-докази.

Зауважимо, що під час літньої спеки на Дніпрі ростуть водорослі, які захаращують річку. Часто вони відриваються від дна і збираються в окремі острови, які дрейфують на поверхні води.

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