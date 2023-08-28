В Днепре заметили странную птицу в «шляпе» (ФОТО)

На днях в Днепре заметили странную птицу в «шляпе» — черноголовую славку.
Фото в ФБ-сообществе «Птицы Украины» опубликовал Юрий Мухин.
Отметим, черноголовая славка — птица семейства славковых (лат. Sylviidae). Это гнездовая перелетная птица. Свое название она получил из-за окраски головы самца, у которого на голове словно черная «шляпка». У самки «шляпка» коричневого цвета.
Черноголовая славка распространена по всей Европе, также гнездится на северо-западе Африки и Канарских островах.
За прекрасное пение этих птиц часто содержат в клетках. Они даже умеют имитировать человеческую речь.
Славка находится под охраной Бернской конвенции.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре под окнами горожан поселился “живой будильник”: не дает спать ночью.
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