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  • На Днепропетровщине ребенок родился в автомобиле «скорой»: что с мамой и малышом

На Днепропетровщине ребенок родился в автомобиле «скорой»: что с мамой и малышом

Сегодня 10:41
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Роды были очень стремительными.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ребенок родился в автомобиле

На днях на линию «103» поступил вызов из Каменского района о третьих родах у 20-летней женщины.

Медики сразу выехали на место.

Они решили транспортировать женщину в роддом, но в дороге начались стремительные роды. Медики не растерялись – на свет появилась здоровая доношенная девочка.

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Роженицу и младенца госпитализировали в Каменский роддом. С ними все хорошо.

Отмечается, что в семье уже есть два мальчика, а теперь будет и доченька.

В семье уже было 2 мальчика, и девочка – это счастливое дополнение для семьи. Мира им и здоровье, – добавила Лариса Быданцева.

Желаем семье здоровья и мира!

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