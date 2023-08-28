На Днепропетровщине ребенок родился в автомобиле «скорой»: что с мамой и малышом

Роды были очень стремительными.

На днях на линию «103» поступил вызов из Каменского района о третьих родах у 20-летней женщины.

Медики сразу выехали на место.

Они решили транспортировать женщину в роддом, но в дороге начались стремительные роды. Медики не растерялись – на свет появилась здоровая доношенная девочка.

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Роженицу и младенца госпитализировали в Каменский роддом. С ними все хорошо.

Отмечается, что в семье уже есть два мальчика, а теперь будет и доченька.

В семье уже было 2 мальчика, и девочка – это счастливое дополнение для семьи. Мира им и здоровье, – добавила Лариса Быданцева.

Желаем семье здоровья и мира!

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