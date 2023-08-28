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В ГУР рассказали, сколько ракет есть в рф: «Искандеров» больше всего

Сегодня 11:10
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В россии сейчас остается, по меньшей мере, 585 ракет. И это без учета Х-22, которыми враг чаще всего атакует разные регионы Украины.

Новости Днепра про В ГУР рассказали, сколько ракет есть в рф:

На днях представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, сколько ракет есть в рф.

По его словам, сейчас в россии остается, по меньшей мере, 585 ракет. И это без учета Х-22.

Если говорить о баллистических и крылатых ракетах «Искандер», то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы «Калибров» — это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, их около 100 ракет, — сказал Скибицкий.

Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 «Кинжалов».

Представитель ГУР добавил, что сегодня россияне меньше используют Х-101 по сравнению с осенью прошлого года. Они вынуждены экономить запасы этих ракет.

Россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор — россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже «Калибрами», которые мы успешно сбиваем, — пояснил Скибицкий.

ГУР продолжает тщательно отслеживать все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.

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Новости Днепра про В ГУР рассказали, сколько ракет есть в рф: Українська Новости Днепра про В ГУР рассказали, сколько ракет есть в рф: Русский

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