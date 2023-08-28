В Днепре десятки домов остались без воды: когда ее вернут

Сегодня, 28 августа, в Днепре десятки домов остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Итак, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, остановилась ПНС на просп. П. Орлика, поэтому снижено давление на верхних этажах домов:
Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.
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