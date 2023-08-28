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В Днепре десятки домов остались без воды: когда ее вернут

Сегодня 13:37
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре десятки домов остались без воды: когда ее вернут

Сегодня, 28 августа, в Днепре десятки домов остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, прекращено водоснабжение:

  • ул. Калиновая, 18,
  • ул. Глебова,
  • ул. Вагнера,
  • ул. Герцена,
  • ул. Бахмутская,
  • ул. Каменногорская,
  • ул. Андрейченко,
  • пер. Вагнера,
  • пер. Герцена,
  • ул. Запорожское шоссе, 82,
  • ул. Паникахи, 118-121,
  • ул. Рабочая, 152, 154, 160,
  • просп. Л. Украинки, 19-21 (ОБНОВЛЕНО).

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, остановилась ПНС на просп. П. Орлика, поэтому снижено давление на верхних этажах домов:

  • просп. Б. Хмельницкого, 2, 2а, 4, 4а,
  • просп. Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.

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