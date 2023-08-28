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Дніпро увійшло до ТОП-20 найкримінальніших міст Європи

Сьогодні 19:30
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Дніпро таки досить небезпечне місце. Принаймні, на думку людей, які готували цей рейтинг.

Новости Днепра про Дніпро увійшло до ТОП-20 найкримінальніших міст Європи

Сервіс Numbeo двічі на рік публікує рейтинг Crime Index, який вказує на рівень злочинності в країнах Європи.
 
При створенні рейтингу звертають увагу на рівень злочинності та як він змінився протягом трьох років, кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадень авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками. 
 
Нещодавно оприлюднили новий рейтинг за перше півріччя 2023 року, дослідивши ці показники в 127 містах Європи.
 
5 міст України увійшли до рейтингу найкримінальніших міст Європи. Дніпро очолило український ТОП, а ось в загальноєвропейському опинилося на 17 місці. 
 
17 місце – Дніпро
20 місце – Одеса
35 місце – Харків
45 місце – Київ 
67 місце – Львів
 

Новости Днепра про Дніпро увійшло до ТОП-20 найкримінальніших міст Європи

Нагадаємо, раніше Дніпро було на 26 місці за показниками Crime Index, тож ситуація з безпекою дещо погіршилася. 

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