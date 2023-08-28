Дніпро увійшло до ТОП-20 найкримінальніших міст Європи

Дніпро таки досить небезпечне місце. Принаймні, на думку людей, які готували цей рейтинг.

Сервіс Numbeo двічі на рік публікує рейтинг Crime Index, який вказує на рівень злочинності в країнах Європи.

При створенні рейтингу звертають увагу на рівень злочинності та як він змінився протягом трьох років, кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадень авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.

Нещодавно оприлюднили новий рейтинг за перше півріччя 2023 року, дослідивши ці показники в 127 містах Європи.

5 міст України увійшли до рейтингу найкримінальніших міст Європи. Дніпро очолило український ТОП, а ось в загальноєвропейському опинилося на 17 місці.

17 місце – Дніпро

20 місце – Одеса

35 місце – Харків

45 місце – Київ

67 місце – Львів

Нагадаємо, раніше Дніпро було на 26 місці за показниками Crime Index, тож ситуація з безпекою дещо погіршилася.

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