У Польщі знайшли 85-річного дідуся із Дніпра, який нічого не пам’ятає

У Польщі шукають родичів 85-річного дідуся, який загубився.

Волонтери шукають рідних дідуся, якого знайшли в польському Щецині. Звати чоловіка Віктор Трефілов. Пенсіонер страждає на втрату пам’яті, тому не зміг навіть назвати своє ім’я.

Відомо, що пан Віктор приїхав до Щецина із німецького Реклінхаузена. Знайшли його, коли він шукав у місті річку Дніпро. У документах вказано, що дідусь народився в Дніпрі, тож волонтери підозрюють, що в нашому місті можуть знаходитися його родичі. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.

Якщо ви впізнали Віктора, звертайтеся до поліції міста Щецин.

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