В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд: подробности

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В Днепре временно планируют перекрыть движение транспорта через железнодорожный переезд 192 км перегона «Нижнеднепровск – Узел – Самаровка» по ул. Старочумацкая.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что это связано с выполнением неотложных работ по ремонту колеи.

Перекрыть переезд должны с 08:00 4 сентября до 20:00 6 сентября.

Напомним, ранее мы писали: Перекрытие Крутогорного спуска в Днепре: когда возобновят движение.

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