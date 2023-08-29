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В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд: подробности

Сегодня 09:11
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Новости Днепра про В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд: подробности

В Днепре временно планируют перекрыть движение транспорта через железнодорожный переезд 192 км перегона «Нижнеднепровск – Узел – Самаровка» по ул. Старочумацкая.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что это связано с выполнением неотложных работ по ремонту колеи.

Перекрыть переезд должны с 08:00 4 сентября до 20:00 6 сентября.

Напомним, ранее мы писали: Перекрытие Крутогорного спуска в Днепре: когда возобновят движение.

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