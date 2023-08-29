В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд: подробности

В Днепре временно планируют перекрыть движение транспорта через железнодорожный переезд 192 км перегона «Нижнеднепровск – Узел – Самаровка» по ул. Старочумацкая.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что это связано с выполнением неотложных работ по ремонту колеи.
Перекрыть переезд должны с 08:00 4 сентября до 20:00 6 сентября.
Напомним, ранее мы писали: Перекрытие Крутогорного спуска в Днепре: когда возобновят движение.
Читайте также:
Автор:
Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит…
Отмечается, что погибший был пьян.
Поиск продолжается.
В Днепре и области возросло количество больных кишечными инфекциями.
Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит 2 миллиона гривен из бюджета.
И снова...
Отмечается, что погибший был пьян.
Женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
На улицах Днепра много "гонщиков", которые любят дрифт.
Подготовьтесь!
Парасолька сьогодні не знадобиться!
В Польше ищут родственников потерявшегося 85-летнего дедушки.
В Днепре выяснили, почему жители чувствовали неприятную промышленную вонь.
Не так давно Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство хотело усилить темпы мобилизации.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!