В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку

В Днепре нуждается помощь котик, которого чуть не задушили.

Как рассказала зооволонтер Ольга Уманчик, в приют попал котик, которого пытались задушить. Нашли пушистика, когда бездомный собирался выбросить маленького в мусорку. Четвероногий был в ужасном состоянии, но еще дышал.

В ветклинике котика удалось реанимировать. Скорее всего, кто-то издевался над котенком, ведь на шее остались следы от веревки и глубокая рана. Кроме этого, у него черепно-мозговая травма, анемия и обезвоживание. Вероятно, маленькому пытались оторвать лапу.

Котик почти все время спит, его состояние тяжелое, но шанс на спасение есть. В настоящее время он находится в клинике, где его состояние пытаются стабилизировать. Впереди сложный путь восстановления.

По словам волонтера, на лечение Маси уйдет более 8 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь котику, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика Масі”

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