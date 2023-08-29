В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку

Как рассказала зооволонтер Ольга Уманчик, в приют попал котик, которого пытались задушить. Нашли пушистика, когда бездомный собирался выбросить маленького в мусорку. Четвероногий был в ужасном состоянии, но еще дышал.
В ветклинике котика удалось реанимировать. Скорее всего, кто-то издевался над котенком, ведь на шее остались следы от веревки и глубокая рана. Кроме этого, у него черепно-мозговая травма, анемия и обезвоживание. Вероятно, маленькому пытались оторвать лапу.
Котик почти все время спит, его состояние тяжелое, но шанс на спасение есть. В настоящее время он находится в клинике, где его состояние пытаются стабилизировать. Впереди сложный путь восстановления.
По словам волонтера, на лечение Маси уйдет более 8 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь котику, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.
Когда снега еще нет, а покататься на санках очень хочется…
И снова...
Женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.
Когда снега еще нет, а покататься на санках очень хочется :)
Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит 2 миллиона гривен из бюджета.
И снова...
Важная информация!
Отмечается, что погибший был пьян.
Женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
На улицах Днепра много "гонщиков", которые любят дрифт.
Подготовьтесь!
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!