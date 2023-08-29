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  • В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку

В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку

Сегодня 10:22
просмотров

В Днепре нуждается помощь котик, которого чуть не задушили.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку

Как рассказала зооволонтер Ольга Уманчик, в приют попал котик, которого пытались задушить. Нашли пушистика, когда бездомный собирался выбросить маленького в мусорку. Четвероногий был в ужасном состоянии, но еще дышал.

В ветклинике котика удалось реанимировать. Скорее всего, кто-то издевался над котенком, ведь на шее остались следы от веревки и глубокая рана. Кроме этого, у него черепно-мозговая травма, анемия и обезвоживание. Вероятно, маленькому пытались оторвать лапу.

Котик почти все время спит, его состояние тяжелое, но шанс на спасение есть. В настоящее время он находится в клинике, где его состояние пытаются стабилизировать. Впереди сложный путь восстановления.

По словам волонтера, на лечение Маси уйдет более 8 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь котику, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойку

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для котика Масі”

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Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойкуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик, которого душили, хотели оторвать лапу и выбросили на помойкуРусский

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