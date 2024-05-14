Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жителей Днепра возмутили футболки «Ухилянт», которые начали продавать в одном из ТРЦ

Жителей Днепра возмутили футболки «Ухилянт», которые начали продавать в одном из ТРЦ

Сегодня 12:51
просмотров

В ТРЦ Днепра начали продавать футболки для "ухилянтов".

Новости Днепра про Жителей Днепра возмутили футболки

Несколько недель назад украинские онлайн магазины начали продавать футболки с принтом «Ухилянт», «жена Ухилянта» и другие. Это очень возмутило людей. По мнению украинцем никто не должен гордиться тем, что носит одежду, которая пропагандирует «уклонение» от мобилизации во время войны. А в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что флешмоб «ухилянт» может быть частью ИПСО россиян, чтобы сорвать призыв на военную службу.

На днях футболки с такими надписями появились в одном из ТРЦ.

Днепр, «Караван». А что, «Добрый вечер, мы из Украины» уже не носят? Теперь модно «Уклоняющийся»? Какой позор! Тем, кто это продает и покупающим, — говорится в Facebook-сообществе «Файний город Днепр».

Новости Днепра про Жителей Днепра возмутили футболки

Днепряне возмущены появлением в продаже футболок «для уклоняющихся». Люди не понимают, о чем думали производитель и продавец, когда производили/заказывали одежду с такими надписями. Раздаются даже радикальные призывы «сжечь этот магазин».

Новости Днепра про Жителей Днепра возмутили футболки

Заметим, что после волны критики онлайн-магазины, продававшие футболки «ухилянтов», перестали это делать. Вполне возможно, что общественное давление заставит и владельцев торговой точки в ТРЦ Днепра убрать с витрины одежду с контроверсионными надписями.

«Ухилянт» — откуда появился этот флешмоб

В начале года в ТикТоке стал популярным тренд «Я ухилянт». В соцсетях начали появляться видео с мужчинами, которые показывают живописные виды, отдых на море или в ресторане и подписывают свои сообщения так: «Любая погода хороша, когда ты ухилянт», «Как чувствуется жизнь, когда ты ухилянт» и т.д.

Впоследствии к тренду присоединились военные, которые высмеивали «ухилянтов» из предыдущих видео. Бойцы начали публиковать видео с гештегом #будниухилянта, в которых показывают службу, будни в окопах и фрагменты боевых действий.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что тренд «ухилянт» может быть направлен на дискредитацию мобилизационного процесса и имеет целью усилить негативные настроения в украинском обществе, чтобы подорвать обороноспособность Украины.

Читайте також:

Новости Днепра про Жителей Днепра возмутили футболки Українська Новости Днепра про Жителей Днепра возмутили футболки Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепропетровщина — в тройке лидеров антирейтинга по закрытию ФОПов
    Новости Днепра
    Сегодня 13:21
    Днепропетровщина — в тройке лидеров антирейтинга по закрытию ФОПов

    Днепропетровская область оказалась на третьем месте в антирейтинге по закрытию…

    Как выглядел и где находился первый музыкальный магазин Екатеринослава: в его здании может побывать каждый (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:39
    Как выглядел и где находился первый музыкальный магазин Екатеринослава: в его здании может побывать каждый (ФОТО)

    Старинные здания города Днепра таят в себе многочисленные истории своих…

    В центре Днепра столкнулись Mazda и Toyota: движение затруднено
    Новости Днепра
    Сегодня 12:29
    В центре Днепра столкнулись Mazda и Toyota: движение затруднено

    В Днепре на пересечении улиц Исполкомовской — Святослава Храброго столкнулись…

    В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала
    Новости Днепра
    Сегодня 11:53
    В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала

    В Днепре идет ремонт трамвайных путей вблизи Вокзальной площади.

    Последние новости

    Днепропетровщина — в тройке лидеров антирейтинга по закрытию ФОПов
    Днепропетровщина — в тройке лидеров антирейтинга по закрытию ФОПов

    Днепропетровская область оказалась на третьем месте в антирейтинге по закрытию ФОПов.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    Как выглядел и где находился первый музыкальный магазин Екатеринослава: в его здании может побывать каждый (ФОТО)
    Как выглядел и где находился первый музыкальный магазин Екатеринослава: в его здании может побывать каждый (ФОТО)

    Старинные здания города Днепра таят в себе многочисленные истории своих владельцев и постояльцев. Часто, эти истории можно узнать не столько по фасаду строения, а побывав внутри здания.

    Сегодня 12:39
    4
    просмотров
    В центре Днепра столкнулись Mazda и Toyota: движение затруднено
    В центре Днепра столкнулись Mazda и Toyota: движение затруднено

    В Днепре на пересечении улиц Исполкомовской — Святослава Храброго столкнулись Mazda и Toyota.

    Сегодня 12:29
    5
    просмотров
    В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала
    В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала

    В Днепре идет ремонт трамвайных путей вблизи Вокзальной площади.

    Сегодня 11:53
    5
    просмотров
    Украинцам напомнили, какие возрастные ограничения действуют для водителей
    Украинцам напомнили, какие возрастные ограничения действуют для водителей

    В МВД рассказали, какие возрастные ограничения на вождение транспортом существуют.

    Сегодня 11:14
    0
    просмотров
    В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрел
    В Днепре продали здания обанкротившегося завода Таруты за 45 млн грн: кто их приобрел

    В Днепре продолжается распродажа имущества Днепропетровского трубного завода, обанкротившегося в 2021 году.

    Сегодня 10:32
    7
    просмотров
    В «Дії» скоро появится удостоверение ветерана: детали
    В «Дії» скоро появится удостоверение ветерана: детали

    Сейчас проходит бета-тестирование новой услуги!

    Сегодня 10:25
    5
    просмотров
    Утром враг ударил по Никополю из артиллерии: погиб мужчина
    Утром враг ударил по Никополю из артиллерии: погиб мужчина

    Другие последствия российской атаки уточняются.

    Сегодня 09:40
    3
    просмотров
    Цену снизили более чем вдвое: в Каменском фирма из орбиты мэра приватизировала коммунальный отель
    Цену снизили более чем вдвое: в Каменском фирма из орбиты мэра приватизировала коммунальный отель

    Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском досталась ООО "Трейд инвест холдинг" за 5 млн грн.

    Сегодня 09:18
    4
    просмотров
    Спортсменка с Днепропетровщины выиграла Этап Кубка Европы по парусному спорту
    Спортсменка с Днепропетровщины выиграла Этап Кубка Европы по парусному спорту

    В соревнованиях принимали участие 122 спортсмена.

    Сегодня 08:36
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх