Жителей Днепра возмутили футболки «Ухилянт», которые начали продавать в одном из ТРЦ

Несколько недель назад украинские онлайн магазины начали продавать футболки с принтом «Ухилянт», «жена Ухилянта» и другие. Это очень возмутило людей. По мнению украинцем никто не должен гордиться тем, что носит одежду, которая пропагандирует «уклонение» от мобилизации во время войны. А в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что флешмоб «ухилянт» может быть частью ИПСО россиян, чтобы сорвать призыв на военную службу.
На днях футболки с такими надписями появились в одном из ТРЦ.
Днепр, «Караван». А что, «Добрый вечер, мы из Украины» уже не носят? Теперь модно «Уклоняющийся»? Какой позор! Тем, кто это продает и покупающим, — говорится в Facebook-сообществе «Файний город Днепр».
Днепряне возмущены появлением в продаже футболок «для уклоняющихся». Люди не понимают, о чем думали производитель и продавец, когда производили/заказывали одежду с такими надписями. Раздаются даже радикальные призывы «сжечь этот магазин».
Заметим, что после волны критики онлайн-магазины, продававшие футболки «ухилянтов», перестали это делать. Вполне возможно, что общественное давление заставит и владельцев торговой точки в ТРЦ Днепра убрать с витрины одежду с контроверсионными надписями.
В начале года в ТикТоке стал популярным тренд «Я ухилянт». В соцсетях начали появляться видео с мужчинами, которые показывают живописные виды, отдых на море или в ресторане и подписывают свои сообщения так: «Любая погода хороша, когда ты ухилянт», «Как чувствуется жизнь, когда ты ухилянт» и т.д.
Впоследствии к тренду присоединились военные, которые высмеивали «ухилянтов» из предыдущих видео. Бойцы начали публиковать видео с гештегом #будниухилянта, в которых показывают службу, будни в окопах и фрагменты боевых действий.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что тренд «ухилянт» может быть направлен на дискредитацию мобилизационного процесса и имеет целью усилить негативные настроения в украинском обществе, чтобы подорвать обороноспособность Украины.
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