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В Кривом Роге прилавок убил мужчину

Сегодня 08:32
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Отмечается, что погибший был пьян.

Новости Днепра про В Кривом Роге прилавок убил мужчину

На днях в Кривом Роге на одном из рынков произошел ужасный случай – там прилавок убил 32-летнего мужчину.

Как сообщает местное издание “Свои. Кривой Рог” в Telegram, мужчина решил сделать несколько физических упражнений на рынке – вместо перекладины он использовал прилавок. Последний не выдержал и упал на горожанина.

От полученных травм он скончался на месте.

Отмечается, что мужчина был пьян.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

ВНИМАНИЕ!!!ФОТО 18+

Новости Днепра про В Кривом Роге прилавок убил мужчину

Новости Днепра про В Кривом Роге прилавок убил мужчину

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре женщина зарезала сожителя

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