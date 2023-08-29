В Кривом Роге прилавок убил мужчину

Отмечается, что погибший был пьян.

На днях в Кривом Роге на одном из рынков произошел ужасный случай – там прилавок убил 32-летнего мужчину.

Как сообщает местное издание “Свои. Кривой Рог” в Telegram, мужчина решил сделать несколько физических упражнений на рынке – вместо перекладины он использовал прилавок. Последний не выдержал и упал на горожанина.

От полученных травм он скончался на месте.

Отмечается, что мужчина был пьян.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре женщина зарезала сожителя.

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