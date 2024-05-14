Днепропетровщина — в тройке лидеров антирейтинга по закрытию ФОПов

Днепропетровская область оказалась на третьем месте в антирейтинге по закрытию ФОПов.

Так, в Днепропетровской области в 2024 году закрыли свои бизнесы почти 2,4 тысячи фопов или 7.7%.

Об этом сообщает «Опендатабот».

Лидером по прекращению ФОП стал Киев — более 3,8 тысяч или 12,4%. На втором месте оказалась Харьковщина, где, как и на Днепропетровщине, прекратили свою деятельность около 2,4 тысяч бизнесов (7.7%). В антирейтинг также попали Одесская область и Львовщина — 7.7% и 6.8% соответственно.

Чаще всего закрываются фопы, работающие в сферах розничной торговли — 10 773 (34.9%), компьютерного программирования (10,1%) и оптовой торговли (6.2%).

По данным «Опендатабот», в 2024 году в Украине закрыли свои бизнесы почти 31 тысяч фопов. Однако новых бизнесов открывается в два раза больше — более 74 тысяч за первый квартал этого года.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра возмутили футболки «ухилянт», которые начали продавать в одном из ТРЦ.

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