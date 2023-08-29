Убила одним ударом: в Днепре женщина зарезала сожителя

Как установили правоохранители, преступление произошло 27 августа в одном из домов в Днепровском районе города. Между 35-летней женщиной и ее сожителем возникла ссора, во время которой подозреваемая кухонным ножом нанесла мужчине смертельный удар в живот.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские задержали женщину.
28 августа следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь женщина может провести за решеткой до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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