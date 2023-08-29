У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник

У Дніпрі потребує допомоги котик, якого ледь не задушили.

Як розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик, до притулку потрапив котик, якого намагалися задушити. Знайшли пухнастика, коли безхатько збирався викинути маленького до смітника. Чотирилапий був у жахливому стані, але ще дихав.

У ветклініці котика вдалося реанімувати. Скоріше за все, хтось знущався з кошеняти, адже на шиї залишилися сліди від мотузки та глибока рана. Крім цього, у нього черепно-мозкова травма, анемія та зневоднення. Ймовірно, маленькому намагалися відірвати лапу.

Котик майже весь час спить, його стан тяжкий, але шанс на порятунок є. Наразі він перебуває в клініці, де його стан намагаються стабілізувати. Попереду складний шлях відновлення.

За словами волонтерки, на лікування Масі піде більше 8 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти котику, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика Масі”

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