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  • У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник

У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник

Сьогодні 10:22
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У Дніпрі потребує допомоги котик, якого ледь не задушили.

Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник

Як розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик, до притулку потрапив котик, якого намагалися задушити. Знайшли пухнастика, коли безхатько збирався викинути маленького до смітника. Чотирилапий був у жахливому стані, але ще дихав. 

У ветклініці котика вдалося реанімувати. Скоріше за все, хтось знущався з кошеняти, адже на шиї залишилися сліди від мотузки та глибока рана. Крім цього, у нього черепно-мозкова травма, анемія та зневоднення. Ймовірно, маленькому намагалися відірвати лапу. 

Котик майже весь час спить, його стан тяжкий, але шанс на порятунок є. Наразі він перебуває в клініці, де його стан намагаються стабілізувати. Попереду складний шлях відновлення.

За словами волонтерки, на лікування Масі піде більше 8 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти котику, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче. 

Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для котика Масі”

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