У Дніпрі допомоги потребує котик, якого душили, хотіли відірвати лапу та викинули на смітник

Як розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик, до притулку потрапив котик, якого намагалися задушити. Знайшли пухнастика, коли безхатько збирався викинути маленького до смітника. Чотирилапий був у жахливому стані, але ще дихав.
У ветклініці котика вдалося реанімувати. Скоріше за все, хтось знущався з кошеняти, адже на шиї залишилися сліди від мотузки та глибока рана. Крім цього, у нього черепно-мозкова травма, анемія та зневоднення. Ймовірно, маленькому намагалися відірвати лапу.
Котик майже весь час спить, його стан тяжкий, але шанс на порятунок є. Наразі він перебуває в клініці, де його стан намагаються стабілізувати. Попереду складний шлях відновлення.
За словами волонтерки, на лікування Масі піде більше 8 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти котику, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче.
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