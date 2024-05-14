В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала

В Днепре из-за ремонта трамвайного переезда сузят проезжую часть по улице 128-й Бригады Теробороны (эксКурчатова). Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.
Работы продлятся с 20 мая по 10 июня. На улице 128-й Бригады Теробороны в районе дома №1 на улице Вокзальной на три недели сузят проезжую часть
Причина – ремонт трамвайного переезда. До окончания работ трамваи с 9:30 до 16:30 не будут курсировать.
На время выполнения ремонта должны установить ограждение с сигнальным освещением и временные дорожные знаки, предусмотреть безопасное движение пешеходов и сохранение имеющихся инженерных сетей, которые находятся на данном участке. После проведения ремонта – демонтировать ограждение, временные дорожные знаки, восстановить асфальтное покрытие и провести территорию в порядок.
Напомним, недавно завершился ремонт путей на перекрестке проспекта Яворницкого и площади Вокзальной.
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