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  • В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала

В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала

Сегодня 11:53
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В Днепре идет ремонт трамвайных путей вблизи Вокзальной площади.

Новости Днепра про В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала

В Днепре из-за ремонта трамвайного переезда сузят проезжую часть по улице 128-й Бригады Теробороны (эксКурчатова). Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.

Работы продлятся с 20 мая по 10 июня. На улице 128-й Бригады Теробороны в районе дома №1 на улице Вокзальной на три недели сузят проезжую часть

Причина – ремонт трамвайного переезда. До окончания работ трамваи с 9:30 до 16:30 не будут курсировать.

На время выполнения ремонта должны установить ограждение с сигнальным освещением и временные дорожные знаки, предусмотреть безопасное движение пешеходов и сохранение имеющихся инженерных сетей, которые находятся на данном участке. После проведения ремонта – демонтировать ограждение, временные дорожные знаки, восстановить асфальтное покрытие и провести территорию в порядок.

 

Новости Днепра про В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзала

Напомним, недавно завершился ремонт путей на перекрестке проспекта Яворницкого и площади Вокзальной.

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Новости Днепра про В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзалаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре три недели не будут курсировать некоторые трамваи из-за ремонта путей неподалеку от вокзалаРусский

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