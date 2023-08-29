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В Днепре подростки «балуются» петардами: горожане возмущены

Сегодня 11:59
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Продолжается полномасштабная война, каждый громкий звук вызывает у горожан неприятные ассоциации, однако не всем до этого есть дело.

Новости Днепра про В Днепре подростки

Так, в Днепре некоторые подростки «балуются» петардами.

Об этом рассказала в ФБ днепрянка Марина Фандеева.

По словам женщины, произошло это на проспекте Петра Калнышевского. Как раз была тревога, горожанка спешила домой – вдруг за спиной раздался взрыв. Марина сильно испугалась, а еще одна женщина даже присела.

Шла от «АТБ» по Калнышевского, перед этим выла сирена, тут сзади что-то как бахнет, сердце чуть не выпрыгнуло. Одна женщина присела с сумками, думала, взрыв. А это детки забавляются… Я спросила их, зачем так делать и им ли взрывов мало? Им весело, а люди дополнительный стресс получают, – написала днепрянка.

Новости Днепра про В Днепре подростки

Позже Марина добавила, что это могли быть не петарды, а так называемый «чеснок».

Это, наверное, были не петарды, а «чеснок», который везде продают. От него тоже довольно громкий и неприятный звук взрыва, – написала она.

Новости Днепра про В Днепре подростки

В комментариях под постом местные жители возмущены таким поведением подростков:

Новости Днепра про В Днепре подростки

Новости Днепра про В Днепре подростки

Новости Днепра про В Днепре подростки

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже начали кататься на санках, но есть нюанс (ВИДЕО).

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