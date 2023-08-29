В Днепре уже начали кататься на санках, но есть нюанс (ВИДЕО)

Когда снега еще нет, а покататься на санках очень хочется :)

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра заметили молодых людей, которые катались на санках.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Юношей не остановило отсутствие снега, они решили привязать санки к мопеду – и таким образом покатались. Так, что аж искры летели.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Надеемся, что во время таких развлечений никто не пострадал.

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