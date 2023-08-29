У Дніпрі тимчасово звузять шосе: де саме та як надовго

Із 4 вересня по 30 жовтня по Донецькому шосе, у районі перехрестя з вул. Терещенківською, буде звужена проїжджа частина. Це пов’язано з реконструкцією самопливного каналізаційного колектора Д=600 мм, повідомляють у КП “Дніпроводоканал”.
Тимчасово звузять проїжджу частину по Донецькому шосе, у районі перехрестя з вулицею Терещенківською.
Із 4 вересня по 30 жовтня по Донецькому шосе, у районі перехрестя з вул. Терещенківською, буде звужена проїжджа частина. Це пов’язано з реконструкцією самопливного каналізаційного колектора Д=600 мм, повідомляють у КП “Дніпроводоканал”.
Зауважимо, що з вересня у Дніпрі запланували кілька масштабних змін на дорогах. Так, вже обмежили рух на Крутогірному узвозі, де будуть ремонтувати мережі дощової каналізації. Також на кілька днів перекриють один із залізничних переїздів.
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