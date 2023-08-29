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У Дніпрі тимчасово звузять шосе: де саме та як надовго

Сьогодні 21:56
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У Дніпрі звузять дорогу на Донецькому шосе.

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово звузять шосе: де саме та як надовго

Тимчасово звузять проїжджу частину по Донецькому шосе, у районі перехрестя з вулицею Терещенківською.

Із 4 вересня по 30 жовтня по Донецькому шосе, у районі перехрестя з вул. Терещенківською, буде звужена проїжджа частина. Це пов’язано з реконструкцією самопливного каналізаційного колектора Д=600 мм, повідомляють у КП “Дніпроводоканал”.

Зауважимо, що з вересня у Дніпрі запланували кілька масштабних змін на дорогах. Так, вже обмежили рух на Крутогірному узвозі, де будуть ремонтувати мережі дощової каналізації. Також на кілька днів перекриють один із залізничних переїздів.

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