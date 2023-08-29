Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Украинский стендап-комик Антон Тимошенко родом из Никопольщины вошел в рейтинг Forbes "30 до 30".

Комик Антон Тимошенко вошел в 30 самых успешных деятелей и деятельниц Украины в возрасте до 30 лет. Это ежегодный рейтинг от журнала Forbes, который издание готовит, чтобы отметить молодых людей, делающих невероятные вещи и вдохновляющих других.

На этот раз в перечень 30 самых успешных вошли военные, медики, медийщики и все те, кто меняет этот мир к лучшему.

Антон Тимошенко родом из села Пригородное на Никопольщине. Издание отмечает, что за время полномасштабного вторжения Тимошенко собрал два Октябрьских дворца и 3 млн грн для ВСУ в турах по Украине и Европе.

О себе одним предложением он говорит следующее:

Хотел стать политологом, а стал комиком, потому что в Украине это более короткий путь в политику.

Кроме этого, Антон уже успел подшутить у себя на Facebook о попадании в рейтинг Forbes.

Парень из села Пригородного попал в Форбс. Если вам интересна моя история успеха, расскажу вам, как я покорил Киев. Одна поездка в метро стоит 8 гривен. А если купить сразу 50 поездок на карточку, то там проезд по 6,50 выходит, – написал Антон Тимошенко

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