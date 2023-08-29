Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Сегодня 21:23
просмотров

Украинский стендап-комик Антон Тимошенко родом из Никопольщины вошел в рейтинг Forbes "30 до 30".

Новости Днепра про Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes

Комик Антон Тимошенко вошел в 30 самых успешных деятелей и деятельниц Украины в возрасте до 30 лет. Это ежегодный рейтинг от журнала Forbes, который издание готовит, чтобы отметить молодых людей, делающих невероятные вещи и вдохновляющих других.

На этот раз в перечень 30 самых успешных вошли военные, медики, медийщики и все те, кто меняет этот мир к лучшему.

Антон Тимошенко родом из села Пригородное на Никопольщине. Издание отмечает, что за время полномасштабного вторжения Тимошенко собрал два Октябрьских дворца и 3 млн грн для ВСУ в турах по Украине и Европе.

О себе одним предложением он говорит следующее:

Хотел стать политологом, а стал комиком, потому что в Украине это более короткий путь в политику.

Кроме этого, Антон уже успел подшутить у себя на Facebook о попадании в рейтинг Forbes.

Парень из села Пригородного попал в Форбс. Если вам интересна моя история успеха, расскажу вам, как я покорил Киев. Одна поездка в метро стоит 8 гривен. А если купить сразу 50 поездок на карточку, то там проезд по 6,50 выходит, – написал Антон Тимошенко

Читайте также:

Новости Днепра про Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes Українська Новости Днепра про Известный комик из Днепропетровщины вошел в рейтинг Forbes Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину
Новости Днепра
Сегодня 19:31
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину

В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.

В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага
Новости Днепра
Сегодня 18:06
В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага

Невероятно!

На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести
Новости Днепра
Сегодня 17:16
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

Присмотритесь внимательно к фото!

В Кривом Роге на дорогу упал столб: рядом как раз проезжал троллейбус
Новости Днепра
Сегодня 16:57
В Кривом Роге на дорогу упал столб: рядом как раз проезжал троллейбус

К счастью, никто не пострадал.

Последние новости

В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго
В Днепре временно сузят шоссе: где и как надолго

В Днепре сузят дорогу на Донецком шоссе.

Сегодня 21:56
3
просмотров
В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали
В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали

В патрульной полиции Днепра официально прокомментировали инцидент с инспектором, смертельно ранившим мужчину.

Сегодня 20:41
20
просмотров
Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину
Стрельба в Днепре: патрульный застрелил мужчину

Во вторник, 29 августа, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы раздались выстрелы.

Сегодня 20:10
25
просмотров
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину

В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.

Сегодня 19:31
4
просмотров
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека

Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.

Сегодня 18:44
24
просмотров
В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага
В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага

Невероятно!

Сегодня 18:06
8
просмотров
Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан
Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих клиентов.

Сегодня 17:42
4
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 17:16
8
просмотров
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения

Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию от государства. Журналисты dnepr.info узнали, какие это суммы.

Сегодня 17:10
4
просмотров
В Кривом Роге на дорогу упал столб: рядом как раз проезжал троллейбус
В Кривом Роге на дорогу упал столб: рядом как раз проезжал троллейбус

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 16:57
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх