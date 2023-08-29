Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину

В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.

57-летняя Надежда Догозова (Жук) уехала в село Чкалово на Никопольщине три дня назад и до сих пор не вернулась домой. В полицию обратилась свекровь женщины, которая рассказала, что пропавшая женщина навещала одноклассницу и должна была быть дома на следующий день, но с ней оборвалась связь.

Так что полицейские объявили женщину в розыск.

Приметы: рост 162-164 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы до лопаток черного цвета.

Особые приметы: на лице и на руках пятна от болезни очень заметны.

Может вести себя антисоциально из-за психических расстройств.

Если вам известна какая-либо информация о месте пребывания Догозовой (Жук) Надежды, просим обратиться в Никопольское районное управление полиции или по телефону (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 или 102.