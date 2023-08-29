Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину

57-летняя Надежда Догозова (Жук) уехала в село Чкалово на Никопольщине три дня назад и до сих пор не вернулась домой. В полицию обратилась свекровь женщины, которая рассказала, что пропавшая женщина навещала одноклассницу и должна была быть дома на следующий день, но с ней оборвалась связь.
Так что полицейские объявили женщину в розыск.
Приметы: рост 162-164 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы до лопаток черного цвета.
Особые приметы: на лице и на руках пятна от болезни очень заметны.
Может вести себя антисоциально из-за психических расстройств.
Если вам известна какая-либо информация о месте пребывания Догозовой (Жук) Надежды, просим обратиться в Никопольское районное управление полиции или по телефону (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 или 102.
Читайте также:
Автор:
Невероятно!
Присмотритесь внимательно к фото!
К счастью, никто не пострадал.
За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.
Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.
Невероятно!
В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих клиентов.
Присмотритесь внимательно к фото!
Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию от государства. Журналисты dnepr.info узнали, какие это суммы.
К счастью, никто не пострадал.
Будьте осторожны.
За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.
2023 год насыщен разными интересными астроявлениями.
Количество фальсифицированного горючего в Украине значительно уменьшилось, но все равно есть отдельные сети, которые вместо бензина продают суррогат.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!