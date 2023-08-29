Може вести себе антисоціально: на Дніпропетровщині три дні шукають зниклу жінку

Тож поліцейські оголосили жінку в розшук.
Прикмети: зріст 162-164 см, середньої статури, карі очі, волосся до лопаток чорного кольору.
Особливі прикмети: на обличчі та на руках плями від хвороби дуже помітні.
Може вести себе антисоціально через психічні розіслади.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Догозової (Жук) Надії, просимо завернутися до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 або 102.
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