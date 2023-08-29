Може вести себе антисоціально: на Дніпропетровщині три дні шукають зниклу жінку

На Дніпропетровщині шукають три дні шукають зниклу жінку.

57-річна Надія Догозова (Жук) поїхала в село Чкалово на Нікопольщині три дні тому та досі не повернулася додому. До поліції звернулася свекруха жінки, яка розповіла, що зникла жінка провідувала однокласницю і мала бути дома наступного дня, але з нею обірвався зв’язок.

Тож поліцейські оголосили жінку в розшук.

Прикмети: зріст 162-164 см, середньої статури, карі очі, волосся до лопаток чорного кольору.

Особливі прикмети: на обличчі та на руках плями від хвороби дуже помітні.

Може вести себе антисоціально через психічні розіслади.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Догозової (Жук) Надії, просимо завернутися до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 або 102.

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