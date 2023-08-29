Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Може вести себе антисоціально: на Дніпропетровщині три дні шукають зниклу жінку

Може вести себе антисоціально: на Дніпропетровщині три дні шукають зниклу жінку

Сьогодні 19:31
просмотров

На Дніпропетровщині шукають три дні шукають зниклу жінку.

Новости Днепра про Може вести себе антисоціально: на Дніпропетровщині три дні шукають зниклу жінку

57-річна Надія Догозова (Жук) поїхала в село Чкалово на Нікопольщині три дні тому та досі не повернулася додому. До поліції звернулася свекруха жінки, яка розповіла, що зникла жінка провідувала однокласницю і мала бути дома наступного дня, але з нею обірвався зв’язок. 
 

Тож поліцейські оголосили жінку в розшук. 

Прикмети: зріст 162-164 см, середньої статури, карі очі, волосся до лопаток чорного кольору.

Особливі прикмети: на обличчі та на руках плями від хвороби дуже помітні. 

Може вести себе антисоціально через психічні розіслади.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Догозової (Жук) Надії, просимо завернутися до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 або 102.

Читайте також:

Новости Днепра про Може вести себе антисоціально: на Дніпропетровщині три дні шукають зниклу жінкуУкраїнська Новости Днепра про Може вести себе антисоціально: на Дніпропетровщині три дні шукають зниклу жінкуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла безвісти
Новини Дніпра
Сьогодні 17:16
На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла безвісти

Придивіться уважно до фото!

На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяців
Новини Дніпра
Сьогодні 15:53
На Дніпропетровщині чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував виплати протягом п’яти місяців

За цей період чоловік отримав 12 тис. гривень.

Пішла з лікарні та зникла: на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам’яті
Новини Дніпра
Сьогодні 13:44
Пішла з лікарні та зникла: на Дніпропетровщині розшукують бабусю, яка страждає на втрату пам’яті

Потрібна ваша допомога!

Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсульт
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
Пішов до котиків та зник: у волонтера з Нікополя, якого шукали тиждень, стався інсульт

Волонтер із Нікополя, якого шукали майже тиждень, потрапив до лікарні…

Наверх